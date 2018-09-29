Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

Bakan Kasapoğlu şu ifadelerle açıklama yaptı;

"Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nin ilk gününde milli sporcularımız bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcularımızın bu büyük başarıyı Avrupa rekoru kırarak elde etmesi, bizleri ayrıca gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımızı gönülden kutluyor, bu değerli organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."