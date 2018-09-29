Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik
Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, Yeşim Bostan ile Demir Elmaağaçlı'dan oluşan Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı'nın finalde Hindistan'ı yenerek altın madalya kazandığını hatırlattı.29 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
Bakan Kasapoğlu şu ifadelerle açıklama yaptı;
"Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nin ilk gününde milli sporcularımız bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcularımızın bu büyük başarıyı Avrupa rekoru kırarak elde etmesi, bizleri ayrıca gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımızı gönülden kutluyor, bu değerli organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."
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