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Bakan Kasapoğlu’ndan milli haltercilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:35
Bakan Kasapoğlu’ndan milli haltercilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji’de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji’nin Suva şehrinde yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2’si altın, 8’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Halter Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Fiji’nin Suva şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2’si altın, 8’i gümüş ve 11’i bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Halter Milli Takımımızı kutluyorum. Spor hayatlarında elde ettikleri madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcularımızın daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda elde edilen başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını temenni ediyorum.”

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:35
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