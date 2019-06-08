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Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere kutlama

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:20
Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere kutlama


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji'de sona eren Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan milli takım sporcularını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fiji'nin Suva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazanan Halter Milli Takımı'mızı kutluyorum. Spor hayatlarında elde ettikleri madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcularımızın daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda elde edilen başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını temenni ediyorum."


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:20
  1. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. halter

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