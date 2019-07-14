Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, milli güreşçilerin Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güreş dünyasının önde gelen organizasyonlarından olan bu turnuvada birinci olan Serbest Güreş Milli Takımı'mız ve aynı turnuvada ikinci olan Kadın Güreş Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Birbirinden kıymetli sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Uluslararası arenada bizleri gururlandırarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken tüm sporcu kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."