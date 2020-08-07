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Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor Kulübü Başkanlığı'na tekrar seçilen Hilmi Kulluk'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:49:14 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor Kulübü Başkanlığı'na tekrar seçilen Hilmi Kulluk'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konyaspor Kulübü Başkanlığı'na tekrar seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında "İttifak Holding Konyaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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