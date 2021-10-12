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Siyaset Bakan Kasapoğlu’ndan CHP Milletvekili Tanal’a Silopi yanıtı
Siyaset

Bakan Kasapoğlu’ndan CHP Milletvekili Tanal’a Silopi yanıtı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Silopi ile ilgili paylaşımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz” cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 22:47:00 - 2021-10-12 22:47:54
Bakan Kasapoğlu’ndan CHP Milletvekili Tanal’a Silopi yanıtı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar" paylaşımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan “Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz” cevabı geldi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:

“Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz.”

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