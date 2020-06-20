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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:09:41 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun Yılmaz Vural'ı telefonla aradığı da belirtilerek, "Bakan Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Ekibi Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Yılmaz Vural ile telefonda görüştü. Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti." denildi.

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