Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol Takımı'na destek Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki son hazırlığını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen milli takımın antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Oyuncularla tek tek görüşen ve sohbet eden Kasapoğlu, millilere organizasyonda başarılar diledi.

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