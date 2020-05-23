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Bakan Kasapoğlu: "Yurtlarımızda yurt dışından gelen vatandaşımız kalmadı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:11:33 -
Bakan Kasapoğlu: "Yurtlarımızda yurt dışından gelen vatandaşımız kalmadı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını belirterek, karantina başlangıcından bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yurt dışından getirilerek ülkemizdeki Gençlik ve spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda misafir edilen tüm vatandaşların karantina süreci tamamlandı.



“Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık”


Bakan Kasapoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, karantina başlangıcından bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda toplam 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yurtdışından gelen vatandaşlarımızı karantina sürecini geçirmeleri için yurtlarımızda misafir ettik. Beş yıldızlı otel konforunda ağırladığımız vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterdik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık. Memleketlerine gönderilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini bıraktıkları mektuplarla, mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı” dedi.



“Yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır”


Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarının korona virüsle mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, milletimizle, gençlerimizle, spor camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizin yurtlarımızdan çıkış işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın yurtlarda rahat etmeleri için her türlü imkanı kendilerine sunduk. Süreç içerisinde büyük emekleri olan yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır. Adeta bir sağlık ordusu neferi gibi gece gündüz demeden gayret sarf ettiler. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.



Yurtlarda Sağlık ve Adalet Bakanlığı çalışanları kalıyor


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında şu an sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdürlüklerince getirilen hastaların misafir edildiği belirtildi. 20 ilde "Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi" olarak belirlenen 29 yurt müdürlüğünde bin 294 vatandaşın bulunduğu kaydedildi.

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