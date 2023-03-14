Bakan Kasapoğlu, Suudi Arabistan'da... Kritik toplantıya katıldı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde Kentinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu 34. Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu Toplantılarına katıldı. Konuşmasında ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası destekte bulunan ülkelere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yaraların sarılması noktasında depremin ilk anından itibaren ülkemizin eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizin ev sahipliğinde 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Organizasyon Komitesi Başkanı sıfatıyla İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu üyesi olarak Suudi Arabistan’ın Cidde Kentinde düzenlenen ISSF 34. Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu Toplantılarına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri temsilcilerinin bulunduğu Genel Kurulda, Konya 2021 Oyunlarının Sonuç Raporuna ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmasında ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası destekte bulunan ülkelere ve vatandaşlarına teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yaraların sarılması noktasında depremin ilk anından itibaren ülkemizin eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ve yardım seferberliği içinde olduğunu ifade etti.

Ülkemizin ISSF ile işbirliği içinde Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları’na en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için en üst düzeyde gayret gösterdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 4 kıtadan 6 binin üstünde misafirin katılımına sahne olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, Oyunlara 54 ülkeden katılan 4 bine yakın sporcunun 24 spor dalında verdiği mücadele sonrası 347 madalya seremonisinin düzenlendiğini kaydetti.

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Oyunlardaki doping kontrolleri, gönüllülerin rolü, Oyunların somut sportif mirası, uluslararası kamuoyunda tanıtımı konularına da değinen Bakan Kasapoğlu, kaybedeni olmayan organizasyonun en önemli kazananının İslam Dünyasının birlikteliği olduğunu ifade etti.

Ülkemizde yaşanan depremler kapsamında ISSF’nin ülkemize desteklerini ileten bir video ile başlayan ISSF Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Suudi Arabistan Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olan ISSF Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal Al Saud’un başkanlığında gerçekleştirildi. Ayrıca ISSF toplantıları marşında Sayın Bakanımız ile Suudi mevkidaşı arasında bir de ikili görüşme gerçekleştirildi.

ISSF toplantılarının gündeminde; Konya 2021 Oyunlarının Sonuç Raporunun sunulmasının yanı sıra 7 Ağustos 2022 tarihinde Konya’da düzenlenen ISSF 11. Genel Kurulu Toplantısı Tutanağı, 2025 6. İslami Dayanışma Oyunları, ISSF 12. Genel Kurulu’nun tarihi ve yeri gibi bir çok konu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantılarda, Konya 2021 Oyunları Genel Koordinatörlüğünün hazırladığı Oyunların Sonuç Raporu ve Oyunların Müsabaka Sonuçları Elkitabı’nın dağıtımının yanı sıra Bakan Kasapoğlu’nun konuşması sonrası 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ilişkin Bakanlığımızın hazırladığı video gösterimi yapıldı.