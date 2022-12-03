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Spor Bakan Kasapoğlu sporcularla buluştu!
Spor

Bakan Kasapoğlu sporcularla buluştu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bedensel engelli masa tenisçilerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:46:00 -
Bakan Kasapoğlu sporcularla buluştu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bedensel engelli masa tenisçilerle buluştu.

Bakan Kasapoğlu, Altındağ'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda, içlerinde paralimpik oyunlarda mücadele eden ve madalyalar alan masa tenisçilerin de bulunduğu sporcularla bira araya geldi.

Sporcularla tek tek sohbet eden Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularla bir arada olmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, şunları kaydetti.

"Engel tanımayan sporcu arkadaşlarımla beraberim. Onların inancı, azmi, enerjisi herkese örnek olacak nitelikte. Her daim onların yanındayız. Onların bu anlamdaki çabalarına her zaman destek olma, onları bu anlamda daha güçlü kılma adına bütün imkanlarımızla varız. Onlar da ülkemizi, şanlı bayrağımızı çok güçlü bir şekilde temsil ediyorlar. Bizlere büyük gururlar yaşattılar, bundan sonra daha büyük gurular yaşatacaklardır. Paralimpik, dünya şampiyonu sporcularımız ve onların izinden giden sporcularımız var. Hiçbir engel tanımadıklarını tüm dünyaya ilan ettiler. Sadece bir gün, bir ay değil, her zaman millet, devlet olarak onların yanındayız. Engelleri aşarak tüm dünyaya ve insanlara örnek oluyorsunuz."

Bakan Kasapoğlu, kariyerinde dünya şampiyonluklarının yanı sıra paralimpik oyunlarda bronz madalyası bulunan ve dünya şampiyonalarında masa tenisinde en fazla madalya alan Türk sporcu unvanlı Nesim Turan'ın işletmesini yaptığı kafeyi de ziyaret etti.

​​​​​​​Aydınlıkevler'deki kafeye giden Kasapoğlu, burada sporcularla sohbet ederek kahve içti.

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