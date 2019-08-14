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Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de taraftarlar ile bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) – Beşiktaş Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Taksim Meydanı’nda Liverpool ve Chelsea taraftarlarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müsabakayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Beklentimiz bizim dostluğun kazanması, kardeşliğin kazanması” dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:12
Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de taraftarlar ile bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) – Beşiktaş Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Taksim Meydanı’nda Liverpool ve Chelsea taraftarlarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müsabakayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Beklentimiz bizim dostluğun kazanması, kardeşliğin kazanması” dedi.


Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakasına saatler kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maç öncesinde Taksim Meydanına çıkarak burada toplanan taraftarlarla bir araya geldi. Meydanda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.



“Biz ülke olarak her türlü organizasyonu güzel yapacağımızı ispat ettik”


Müsabakayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçın İstanbul’da oynanmasıyla birlikte insanımızın güzel bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederek, “İnsanımızın ev sahipliğiyle birlikte bu güzel sorumluluğu çok güzel yerine getirdiklerine inanıyoruz. O yüzden de ayrıca müteşekkiriz. 2020 Mayıs ayından biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi Olimpiyat Stadımızda gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonumuz bu noktada daha güzel şekilde bu müsabakaya ev sahipliği noktasında hummalı bir çalışma yaptı. Bu anlamda inşallah mayıs ayında da çok güzel bir müsabaka hepimizi bekliyor. Bizim ülke olarak her türlü organizasyonu güzel yapabileceğimizi ispat ettik. Bundan sonra da yapabileceğimizi de dünya biliyor. Hem görüyorlar hem tecrübe ediyorlar. Tabii ki kazanan ülkemizde gerçekleştirildiği takdir de bütün organizasyonlar dünya sporu olacaktır” dedi.



“Beklentimiz dostluğun, kardeşliğin kazanması ve rekabetin sahada en güzel ortaya konulması”


Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Tabii ki beklentimiz bizim dostluğun kazanması, kardeşliğin kazanması rekabetin saha da en güzel ortaya konulması. Tabii ki yıldızları izlemek o anlamda rekabetin yoğun olacağını gösteriyor. Bu da tabii her alanda kaliteli olduğu için biz rekabetin yanında ki centilmenliği de vurgu yapıyoruz. Rekabet kardeş ve dost olduğumuz daha güzel ben onu temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:12
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