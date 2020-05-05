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Aktüel

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:57:28 -
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.

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