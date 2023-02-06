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Spor Bakan Kasapoğlu duyurdu! İkinci bir açıklamaya kadar durduruldu
Spor

Bakan Kasapoğlu duyurdu! İkinci bir açıklamaya kadar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük bir hüzne yol açtı. 10 ilimizde pek çok can kaybımız var. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor müsabakalarına yönelik açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 12:02:00 -
Bakan Kasapoğlu duyurdu! İkinci bir açıklamaya kadar durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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