Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve 6G müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon’da, gençlerle iftar programında bir araya geldi. Akçaabat ilçesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması’ programında konuşan Karaismailoğlu, "Hiçbir zaman milletimizin efendi, siyasilerin hizmetkar olduğunu aklımızdan çıkarmadık. Çok iş yaptık. Kitaplara sığmaz, saatlerce anlatılamayacak işler yaptık. Bakın, Türksat 5A, Türksat 5B uydularından bahsediyoruz. Bugün İMECE uydumuzu gönderdik. Önümüzdeki günler, 5G’li- 6G’li yıllar olacak. Türkiye, altyapısını tamamladı. Artık gençlerimiz bundan sonra teknoloji ve inovasyon düşünecek" dedi.

'En büyük sesi vereceğiz'

Karaismailoğlu, "Bakın, karşımızdaki zillet ittifaklarını görüyorsunuz. Maalesef o kadar üzücü bir durum var ki, terör iltisaklı insanların bu ülkede bakan olabileceğini konuşabildiğimiz günlere geldik. O yüzden işi sımsıkı, ciddi bir şekilde almamız lazım ve onlara 14 Mayıs’ta Akçaabat’tan sandıkları patlatarak en büyük sesi bizim vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.