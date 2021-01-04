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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "Tarihi köprüler turizme kazandırılıyor"
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "Tarihi köprüler turizme kazandırılıyor"

"Geçen yıl 57 köprünün, 2003'ten bugüne ise toplamda 373 tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlandı"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:40:05 -
Bakan Karaismailoğlu: "Tarihi köprüler turizme kazandırılıyor"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi köprülerin turizme kazandırıldığını belirterek, 2003'ten bugüne 373 köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yurt içinde 2 bin 378 taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprünün, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi köprünün bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl 57 köprünün, 2003'ten bugüne ise toplamda 373 tarihi köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Tarihi Malabadi, Kızılin (Göksu), Taşköprü (Kastamonu), Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani (Ocaklı) gibi yapıldıkları dönemde önemli işleve sahip köprülerin restorasyonlarının tamamlanarak tekrar kültür mirasına kazandırıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer yandan tarihi Sangarios (Justinianus) Köprüsü, İkizdere (Çatma Köprüsü), Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen ve günümüze büyük oranda özgün detaylarıyla ulaşan Çankırı'daki tarihi Çaylı, Güvem, Yurtpınarköyü, Bayramören köprüleri ile Kastamonu'daki Aktaş, Çakırlar, Dörtocak, Yakaören ve Damlaçay ahşap köprülerinin çalışmaları ulusal ve uluslararası restorasyon ilkelerine göre devam ediyor."

Karaismailoğlu, hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden ata yadigarı tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla aslına uygun restore edip, korunmasını sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, desteği ve bize aşıladığı başarma azmi ile daha nice yol, köprü, han ve hamamların yapımı ve onarımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz."

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