Bakan Karaismailoğlu: Rize önemli lojistik merkezlerden biri olacak

Karaismailoğlu, “Ovit Dağı Tüneli Türkiye’nin en uzun, Avrupa’nın ikinci en uzun, dünyanın altıncı en uzun kara yolu tünelidir. Devamında Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Dev yatırımlar yapılıyor

Önemli yatırımlarının bulunduğunu da vurgulayan Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Rize-Artvin Havalimanı’nı 2021 sonunda hizmete alacağız. 3 milyon metreküp denize dolgu dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapıyoruz. Rize’de devam eden önemli bir denizyolu yatırımımız da kuşkusuz, İyidere Lojistik Liman Projesi’dir. Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi’nin gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı 428 milyon dolardan fazla olacaktır. Bu proje aynı zamanda bin kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlayacaktır. Projeyle Rizemiz, Karadeniz’e açılan yeni bir lojistik üs olacaktır. Limanımız hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sunacaktır.”

Fırsatlarla karşı karşıyayız

Ayrıca Türkiye’nin dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Önümüze çıkan fırsatları aşa, işe, üretime dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı yaptık. Bu plan doğrultusunda yaptığımız tüm projelerimiz ulaşımın her modunda dünyanın ticari koridorlarında oyun kurucu ülke olmak içindir. Projelerimiz, yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir. Fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir. Anadolu Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Kuzey Avrupa ve Rusya’ya, Akdeniz’den Basra Körfezi’ne ve oradan Hint Okyanusu’na bütün yolların hem deniz hem de kara köprüsüdür.”