  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:22:00 - 2020-11-03 13:25:07
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi'ne, sanal uydu sinyal verici simülatörü eklediklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sistemle 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdrhman

Ne işe yarıyor
  • Yanıtla
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..
Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu
Dünya

Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu

Arjantin Hava Kuvvetleri ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii arasında FA-50 hafif taarruz uçağı satışı için varılan anlaşmaya İngiltere'den i..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay