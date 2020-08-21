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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:53:48 -
Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak."

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