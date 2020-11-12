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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:29:43 -
Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."
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