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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Çin’de ihracat trenini karşılama törenine video konferans yöntemiyle katıldı:
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu, Çin’de ihracat trenini karşılama törenine video konferans yöntemiyle katıldı:

"Çin'e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin, yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olmasını temenni ediyorum" - "2021 yılında iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:42:37 -
Bakan Karaismailoğlu, Çin’de ihracat trenini karşılama törenine video konferans yöntemiyle katıldı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat treninin, yeni başarılar için güçlü bir soluk olması temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den Çin'e ulaşan ilk ihracat treni için Çin'in Xi'an şehrinde resmi tören gerçekleştirildi.

Törene, video konferans yoluyla katılan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını ifade etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçirilen Bakü-Tiflis -Kars Demiryolu hattının 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başladığını anımsatan Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini aktararak, "42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık'ta Çerkezköy İstasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimiz 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci ihracat treninin de Çin’in Xi’an şehrine doğru yolda olduğunu, trenin 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Canı gönülden inanıyorum ki 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek. Bu düşüncelerle Çin'e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin, yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olmasını temenni ediyorum."

Törende, Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping de konuşma gerçekleştirdi.


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