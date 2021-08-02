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Gündem Bakan Karaismailoğlu: Buna hakları yok
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: Buna hakları yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformasyon yaparak arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yoktur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 19:13:00 -
Bakan Karaismailoğlu: Buna hakları yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gündoğmuş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformasyon yaparak arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

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