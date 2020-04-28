Bakan Karaismailoğlu açıkladı: O kişiler karantinaya girmeyecek
Bakan Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Orta Asya'dan yük getiren şoförlerin, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyeceklerini belirtti.
Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek." dedi.