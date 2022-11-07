Bakan Karaismailoğlu: 52 ilimiz YHT ile buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"2053'E KADAR 197 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor. 2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak. 2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.

Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı. Raylı sistemler, otobüslere yatırım yapmak önemli. Bunların birbirine entegre olması önemli...

Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı. 183 milyar dolarlık planlı yatırım yaptık. 2053'e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. İstanbul Havalimanı dünyada transfer merkezi oldu.

"52 İLİMİZ YÜKSEK HIZLI TRENLE BULUŞACAK"

Mühendislik açısından da çok kıymetli işler yapıyoruz. Türkiye'ni ndoğusu batısı fark etmiyor. Hangi bölgede hangi projeye ihtiyaç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor. Saatler süren yolculuklar kısalıyor.

Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) sayısını artıracağız. 52 ilimiz Yüksek Hızlı Trenle buluşacak. Limanlardaki denizlerdeki yatırımlarımız çok önemli.

"KANAL İSTANBUL TÜRKİYE'NİN İHTİYACIDIR"

Çanakkale Köprüsü projesi önemli projelerimizden. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Gaziray da gurur verici projelerimizden bir tanesiydi.

"ÇAM VE SAKURA METROSUNU BU YIL BİTMEDEN AÇACAĞIZ"

AKM-Gar-Kızılay metrosunda son aşamaya geldik.

Burada gözüken mavi hatlar ihalesi yapılmış olan, bitmesi gereken hatlardı. Ama yerinde yeller esiyor... İstanbul'da raylı sistemin tamamı 2019 öncesinin... Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız.

İBB yönetimi metroya hafriyat dökerek tarihe düştü.

Belediyeler özellikle yaşamı kolaylaştırdığı için kutsal görevlerdir. Bütün şehirlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim.