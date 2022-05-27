Bakan Karadeniz gazı için müjdeli haberi duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için müjdeli haberi duyurdu. Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4'üncü sondaj gemisinin 2 ay sonra ilk sondajı için demir alacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;
Karadeniz'de keşfedilen gazı 2023 yılında kullanacağız. Gaz akış testleri başarıyla tamamlandı. Artan fiyatlar maliyetler üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yerli doğalgazın devreye girmesiyle maliyetler azalacak.