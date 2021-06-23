Bakan Kanal İstanbul’u hedef alanlara tepki gösterdi! ‘Kuzey Kore’yi örnek alıyorlar’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul'un gerekliliği hakkındaki sorulara cevap veren Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un kendi kaynağını oluşturacağını dile getirdi.

"İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçiyor"

Şu anda 12 milyar ton ticaret hacmi var. Önümüzdeki 10 yılda 25 milyar tona çıkacak. Şu anda İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçiyor. Gemi sayısı düştü, yük miktarı yüzde 25 arttı. Gemi boyutları büyüdü. Bundan sonra gemi sayıları artmaya başlayacak. Bu hareketin devam etmesi gerekiyor.

"Boğazda yüzme yarışlarına bile izin veremiyoruz"

Daha büyük gemilerin Karadeniz'e yanaşacağı liman yok. Önümüzdeki yıllarda 78 bin gemiye çıkacak. Bu gemilerin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Geçen hafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altındaki balıkçıya geminin çarpması sonucu 2 balıkçı vatandaşımız rahmetli oldu. Gemi trafiğinden dolayı yüzme yarışmalarına bile izin veremiyoruz. Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi geçiş için süre bekliyor.

"Bu kanal istanbul'un alternatif bir su yolu olacak"

Gemi sayıları 70 binlere çıktığında günlerce Marmara'da bekleyen gemiler olacak. Onların vereceği kirlilik ayrı bir konu. Burada gemilerin bekleme maliyetleri var. Ortalama bir geminin bekleme maliyeti 100 bin dolar. Bu 34 saatin beklemenin karşılığı. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Alternatif bir su yolu olacaktır bu kanal.

"Genel bütçeye yük getirmeden yapılmasını istiyoruz"

Bu işin uzun sürmesi tamamen finans tarafının genel bütçeye yük getirmemesi. Bunun bütçesinin kendi eko sistemi içerisinde çözülmesi için yoğun çabamız var. Burası kendi kendine eko sistemini üretmiş bir proje olacak.

"Kanal kendi kaynağını kendisi yaratacak"

Burada bir kanal yapıyorsunuz. Gemi geçişleri ücretli olacak. Oradan geçişler ücretli olacak. Buradan gelir getirici limanlar olacak. Kanal kendi kaynağını kendisi yaratacak. Sonuçta bir ihale olacak. Bu işi yapmaya istekli, kabiliyetli olan firmalar size teklif verecekler. Kamu için en uygun teklif seçilecek. Belirlenen sürede bitirdikten sonra sonuçta yatırım yapacak size. Bir kaynak olarak size teslim ettikten sonra bunun geri dönüşü olacak.

"Bu ülke bu projeden para kazanacak"

Bunların niyetleri herhalde Kuzey Kore'yi örnek alıyor. O yüzden bunların yenilir yutulur kelimeler değil. Bu yatırım ülke için yatırımdır. Ülke sonuçta buradan para kazanacak. Belki bu yıl derdini, sıkıntısını çekeceksiniz ama sonuçta ülke buradan para kazanacak.

"Kanal İstanbul bütçesini kendi üretecek zaten"

Fabrikalar kuruyoruz. İlçelere kadar her bölgede organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Kanal İstanbul bütçesi burada üretilecek zaten. Deprem konusunda burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın imar planlarında riskli binaların dönüştürülmesi gereken yerler ayrılmıştır.

"Yabancının yaptığı yatırım bu ülkenin kaynağı oluyor"

Bu projede verdiğiniz garanti yatırım olarak dönüyor zaten. Sonuçta bu yatırım bu ülkeye yatırmıştır. Siz ona o garantiyi niye veriyorsunuz? Size yurt dışı finansman getiriyor. Yabancı kendi finansıyla yatırımını yapıyor, o yatırım bu ülkenin kaynağı oluyor.