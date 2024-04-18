Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kararını duyurdu: sektörlerin rekabet gücünü yükseltecek, AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerini artıracak, markalaşmayı güçlendirecek adımları hep birlikte atmayı hedeflediklerini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil ve ayakkabı sektörünün temsilcileriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Kacır, paylaşımında, "Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek, AR-GE ve inovasyon kabiliyetini artıracak, markalaşmayı güçlendirecek adımları hep birlikte atmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, mesleki eğitim ve istihdam, markaları korumaya yönelik adımlar önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.
Ekonomi
Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol üretiminde yeni gelişme
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aktüel
Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi