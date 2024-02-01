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Teknoloji Bakan Kacır, 'PRANET' deneyinin tanıtımını paylaştı
Teknoloji

Bakan Kacır, 'PRANET' deneyinin tanıtımını paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-02-01 07:44:00 -
Bakan Kacır, 'PRANET' deneyinin tanıtımını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'PRANET' isimli deneyin tanıtımını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'PRANET' deneyine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonunda gerçekleştirilen deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlandığını biliyor muydunuz? Deney 8: PRANET. Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan ve Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan PRANET deneyi ile Bilimsel olarak kanıtlanmış antibakteriyel özellikleriyle propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi nasıl? Propolis uzaydaki hastalıkların tedavisinde kullanılabilir mi? sorularının cevabı aranıyor" dedi.

'PROPOLİSİN ANTİ BAKTERİYEL ETKİSİ'

Deneyin detaylarına ilişkin yapılan paylaşımda, "PRANET deneyi ile çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan, haricen kullanılmasında da herhangi bir yan etki bulunmayan, antibakteriyel özelliği birçok bilimsel çalışma ile ortaya konulmuş propolis maddesinin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Propolisin mikro yerçekimi şartlarında da bakteriler üzerinde etkili olduğunun gösterilmesi halinde, uzay ortamında kullanılabilecek, alternatif doğal bir antibakteriyel seçenek olduğu ortaya konulmuş olacaktır.

Uzay ortamından alınan bakteri örneklerinin incelenmesi i sonucunda uzay istasyonundaki bakteri florasına dair bilgiler elde edilecektir. Bu bilgiler kullanılarak mevcut mikroorganizmalar hakkında analizler yapılabilecektir" denildi.

 
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