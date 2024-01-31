Bakan Kacır: Kadın istihdamına 14 milyar liranın üzerinde destek sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 'Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara Programı'na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için kadınların hayatın her alanında güçlü varlığın stratejik önem arz ettiğini söyledi. Türkiye'deki kadınların bilimde, teknolojide, girişimcilikte birçok Avrupa ülkesindeki kadınlara göre önemli başarılara imza attığını bildiren Kacır, "Öğretim elemanlarımızın yüzde 46'sını oluşturan 85 bin kadın bilim insanımız; Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçilik kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Girişimcilik ekosistemimiz altın çağlarını yaşarken, en büyük gurur kaynaklarımızdan biri de kadın girişimcilerimizin bu başarı hikayesine katkısı. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimizin ‘Turcorn’umuzun 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. Bugün, insansız hava araçlarında dünya lideriysek, yerli ve milli otomobilimizi yollara çıkardıysak bu kadınlarımızın alın ve akıl teriyle, azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla mümkün olmuştur" diye konuştu.

'70 bin kadın girişimcimize 13 milyar lira destek verdik'

TEKNOFEST kuşağında da kadınların güçlü yerinin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını söyleyen Kacır, TEKNOFEST'in düzenlendiği ilk yıl yüzde 17 olan kadın yarışmacı oranının, 2023'te alınan 407 bin başvuruyla yüzde 40'lara ulaştığını kaydetti. Kadınların iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda desteklemeye devam ettiklerini bildiren Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) programlarıyla kadın istihdamına öncelik verdiklerini ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarının altını çizdi. Bakan Kacır, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son 2 yılda 56 bin 654 kadını istihdam ederken, 49 bin 500 mikro ve küçük işletmeye kadın istihdamı için 14 milyar liranın üzerinde destek ödemesi sağladık. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programları ile KOBİ Finansman Destek Programımız; gençlerin, kadınların, engellilerin ve şehit yakınlarımızın iş fikirlerini hayata geçirmelerine öncülük ediyor. Bu programlarda, hibe ve finansman tutarlarını artırımlı olarak uyguluyoruz. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize, toplamda 13 milyar lira destek verdik. KOBİ Finansman Destek Programı ile de 6 bin 36 kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık" ifadelerini kullandı.

'202 projeye, 1,5 milyar lira destek sağladık'

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından birinin de 'Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlatmak olduğunu kaydeden Kacır, "Kalkınma ajanslarımızın 2024 yılı önceliğini 'Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği' teması olarak belirledik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması amacıyla yürütülen ve hedef kitlenin kadınlar olduğu 202 projeye 1,5 milyar lira destek sağladık. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yine hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeyi 302 milyon lirayla destekledik. Bu projeler kapsamında çağrı merkezi, tekstil kent projeleri ve jeotermal seralar kurulmasını sağladık. Kadın istihdamını güçlendiren, kadınlarımızın sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye kalkınma ajanslarımızla 580 milyon lira destek olduk" dedi.

'Kadın işletmelerine ödemelerde öncelik sağlıyoruz'

Bu çalışmaların yanında deprem bölgesindeki kadınların iş gücüne ve toplumsal hayata yeniden katılmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kacır, "Kurduğumuz atölyelerle, başlattığımız sosyal satın alma programlarıyla, kadın kooperatifleri destekleriyle; kadınlarımızın istihdamını, sosyal ve ekonomik kalkınmayı ve girişimcilik ekosisteminde kadınlarımızım konumlarını güçlendirmeyi mümkün kılmaya gayret ediyoruz. Ayrıca, Deprem Sonrası KOBİ'lerin Canlanması Projesi'nde, kadın işletmelerine ödemelerde öncelik sağlıyoruz. Bu program kapsamında 4 bin 900 kadın işletmecimize destek ödemesi yaptık. Bizler, kadınlarımızın hayatın her alanında daha görünür, daha aktif olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Güçlü şekilde iş birliği yapacağız'

Program kapsamında imzalanan protokoller hakkında da konuşan Kacır, "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalayacağımız Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü ile kadınlarımızın toplumsal yaşamdaki konumlarını güçlendireceğiz. Onlara, iş hayatında ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmaya gayret edeceğiz. Kadın girişimcilerimizin yatırım teşviklerinden ve KOSGEB desteklerinden faydalanmasını kolaylaştıracak, kadın girişimciliğini teşvik edeceğiz. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarken, proje destekleri sağlamayı sürdüreceğiz. Yine bu protokolle birlikte; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sahada ortak projelerin geliştirilmesi doğrultusunda güçlü şekilde iş birliği yapacağız. Yine bugün imzalayacağımız 'Bilimsel Araştırma-Geliştirme, Yenilik ve Bilimsel Etkinlik İş Birliği Protokolü' ile birlikte koruma ve bakım altındaki çocuklarımızı, engelli ve yaşlı bireylerimizi, şiddet mağduru kadınları ve beraberindeki çocukların; psikolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklemeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Kadın girişimciliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise kadının güçlenmesinin güçlü bir ailenin ve müreffeh bir toplumun ilk adımı olduğunu söyledi. Kadınların oluşturduğu bu artı değerlerin Türkiye'nin kalkınma sürecini de olumlu etkilediğini kaydeden Göktaş, "Gerçekçi bir yaklaşımla kadınların ekonomik katılımını ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. TÜİK verilerine göre 2023 yılı 3'üncü çeyreğinde işveren ve kendi adına çalışanlar içindeki kadın oranı henüz yüzde 16'da görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oran yüzde 33 bandında. Biz, öncelikle bu oranı iş birliklerimizle artırmak ve ülkemizi her alanda yükselen bir değer haline getiren kadın girişimciliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık'

Bakanlık olarak 81 ilde toplumun her kesiminden kadına girişimcilik fırsatları sunduklarını bildiren Göktaş, "Pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de birçok kadının girişimcilik hayaline zemin oluşturan kooperatif faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü'nü geçen yıl, 5 yıl daha uzattık. Bu protokol ile 1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık. İş hayatında kadının görünürlüğünü ayrıca önemsiyoruz. Kadınlar daha görünür oldukça kadın emeği hak ettiği saygıyı görecektir. Bu sayede henüz yeteneklerini keşfetmemiş birçok kadının unutulmaz hikayelerin baş kahramanları olacaklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Bakan Göktaş ile Bakan Kacır tarafından Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü ve Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne ilişkin imzalar atıldı. Her iki bakan da imzalanan protokollerin hayırlı olmasını diledi.