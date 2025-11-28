Bakan Kacır duyurdu: Türkiye – AB ilişkilerinde yeni dönem! Bilim ve teknolojide kritik eşik aşıldı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa Araştırma Alanı ile daha derin bütünleşmesi yönünde adımlar atılacağını belirterek, "Bilimden teknolojiye, yeşil dönüşümden dijital yeniliklere uzanan geniş bir alanda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağız," açıklamasını yaptı. Ufuk Avrupa programından Türk araştırmacıların 362 milyon avro destek aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Türkiye-Avrupa Birliği Bilim, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması 3’üncü Toplantısı'na Girişimler, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu AB Komiseri Ekaterina Zaharieva ile birlikte başkanlık etti.

Bakan Kacır, toplantıya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımlar atacaklarını ifade etti.

Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye-Avrupa Birliği Bilim, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması 3’üncü toplantısını Brüksel’de gerçekleştirdik. Girişimler, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu AB Komiseri Sayın Ekaterina Zaharieva ile başkanlığını yaptığımız toplantıda, sanayide karbonsuzlaşma, yeşil dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesi konularını ve bu başlıklarda Türkiye-AB iş birliğinin geleceğini kapsamlı şekilde ele aldık.

Ülkemizin Avrupa Araştırma Alanı ile daha derin bütünleşmesi ve ortak araştırma ve yenilik çalışmalarının ileri düzeyde gerçekleşmesine dönük adımları değerlendirdik. Bilimden teknolojiye, yeşil dönüşümden dijital yeniliklere uzanan geniş bir alanda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağız.

Ufuk Avrupa programının ilk 5 yılında Türkiye'den 1194 araştırmacı ve şirket 729 projede yer alarak 362 milyon avro destek aldı. Büyük ölçekte 55 uluslararası iş birliği projesine Türkiye'den araştırmacılar ve kurumlar liderlik etti. Bir sonraki AB Çerçeve Programının bütçesinin, Ufuk Avrupa 2021-2028 dönemindeki bütçenin 2 katına çıkarak 175 milyar avro olması öngörülüyor. Avrupa Rekabetçilik Fonu için planlanan bütçe de 451 milyar avro. Ülkemizden araştırmacıların ve girişimlerin AB kaynaklarına erişimini artıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz.”

