Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi

Uçakların, Kahire'nin devam eden hava modernizasyon planını güçlendireceği açıklandı. Söz konusu teslimat, Mısır'ın Türkiye'den beşinci nesil KAAN savaş uçağı almak istediği yönünde basında çıkan haberlerin ardından geldi. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da üst düzey temaslarda bulunan Mısır yönetimi, KAAN için ortak üretim teklifinde bulunmuştu.

Mısır'ın, Fransa'dan 3 yeni Rafale çok amaçlı savaş uçağı aldığı açıklandı. Söz konusu teslimatın, 2021'de imzalanan 30 jetlik siparişin bir parçası olduğu ve jetlerin Mısır hava üssüne iniş yaptığı ifade edildi.

Bu teslimat, Mısır ve Fransa arasında Mayıs 2021'de imzalanan ve Kahire'nin yaklaşık 3,75 milyar avro değerinde 30 adet ek Rafale çok amaçlı savaş uçağı sipariş ettiği büyük bir silah anlaşmasından kaynaklanıyor.

Gizlilik içinde tamamlanan ve yalnızca birkaç gün sonra kamuoyuna doğrulanan sözleşme, kapsamlı bir destek, eğitim ve silah entegrasyonu paketi içeriyordu. Fransız bankalarından oluşan bir konsorsiyum tarafından desteklenen on yıllık bir kredi anlaşmasıyla finanse edilen sözleşme, Fransa'nın Kahire ile uzun vadeli stratejik ve savunma bağları kurma taahhüdünü gösteriyordu.

FİLO 54 UÇAĞA ÇIKARILDI

Anlaşma, Mısır'ın toplam Rafale filosu siparişini 2015 yılında 24 uçak için yapılan ve tamamı 2019 yılına kadar teslim edilen anlaşmanın üzerine inşa ederek 54 uçağa çıkardı.

Dassault Rafale, Mısır için çok amaçlı hava muharebe kabiliyetlerinde büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Şu anda teslim edilen Rafale F3R standardı, aktif ihracat hizmetindeki en gelişmiş versiyon olup, son teknoloji aviyonikler, uzun menzilli hassas vuruş, hava-hava hakimiyeti ve keşif işlevlerinin dengeli bir karışımını sunuyor.

Thales RBE2-AA AESA radarı, Talios hedefleme podu ve Meteor BVRAAM ve SCALP-EG seyir füzesi gibi silahlarla entegrasyon özelliğiyle donatılan F3R, Mısır'a çatışma operasyonlarında ve yüksek yoğunluklu hava muharebelerinde stratejik bir avantaj sağlıyor.

24 ADET RAFALE JETİ ŞUAN HİZMETTE

Bölgesel hava gücü mimarisi içinde, Mısır'ın Rafale'yi satın alması, onu Orta Doğu'nun en üst düzey hava kuvvetleri arasında konumlandırıyor. 2015 tarihli ilk anlaşma kapsamında halihazırda 24 Rafale hizmetteyken, mevcut parti toplam filoyu en az 30 uçağa çıkarıyor.

2021 sözleşmesindeki 30 jetin tamamı teslim edildiğinde, Mısır 54 Rafale'i sahaya sürecek ve bu da onu bu tipteki en büyük NATO dışı operatör ve Fransa'dan sonra dünyanın en büyük ikinci Rafale filosuna sahip ülke haline getirecek.

HAVA KUVVETLERİNİN ENVANTERİNDEKİ SAVAŞ UÇAKLARI

2025 itibarıyla Mısır Hava Kuvvetleri, çeşitli ve büyük bir taktik filosuna sahiptir. Savaş eğitim birimleri 26 F-16A ve 6 F-16B Fighting Falcon uçağı kullanmaktadır. Ön cephe kara saldırı ve hava savunma filoları, 2 Mirage 2000B ve 15 Mirage 2000C uçağıyla desteklenen 138 F-16C ve 37 F-16D varyantını içermektedir.

Batı yapımı filosuna ek olarak, Mısır, Rusya tarafından tedarik edilen 41 MiG-29M ve MiG-29M2 Fulcrum uçağı kullanmaktadır. Başlıca Gebel El Basur'da konuşlu Rafale birliği, şu anda 16 Rafale DM (iki kişilik) ve 8 Rafale EM (tek kişilik) uçağından oluşmaktadır ve yeni teslimatlar devam ettikçe bu sayı giderek artmaktadır.

KAAN'A BÜYÜK İLGİ DUYUYORLAR

Geçtiğimzi günlerde The New Arab internet sitesinde yayınlanan habere göre Mısır'ın beşinci nesil KAAN savaş uçağının ortak üretim ve Türkiye'den tedariki ile yakından ilgilendiği ifade edilmişti.

Haberde, görüşlerine yer verilen Mısır Hava Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Hasan Raşid, "Türkiye ile ortak üretim çok olumlu bir adım olacak, çünkü Mısır Silahlı Kuvvetleri için çok faydalı olacaktır. Silahlarımız için bir veya iki devlete bağımlı kalamayız" sözleriyle Türkiye ile işbirliğine büyük önem verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Haberde ayrıca Mısır'ın sadece KAAN ile ilgilenmediği, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları (İHA), TRLG‑230 füzesi, L‑UMTAS tanksavar sistemleri ve mini akıllı mühimmatlar gibi çeşitli savunma ürünlerini de satın almak istediği vurgulanmıştı.