Fondaş medyadan ‘vicdansız aklama’

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Mütedeyyin kesimi hedef göstermesiyle bilinen ve provokatif yayınları sebebiyle sık sık cezaevine giren fondaş gazeteci Timur Soykan, sıra kendi mahallesine gelince suç aklamaktan çekinmiyor. Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde kümelenen 6 kişilik bir grubun, hastaların kişisel verilerini ele geçirerek, hastane kaydı olmayan özellikle kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar için sahte reçeteler düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından devreye giren Soykan, “Hüseyin Üzmez’in intikamı mı alınıyor’ başlıklı yazısıyla yolsuzluğu aklamaya çalıştı. Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden Prof. Dr. Ayten Erdoğan ile sekreteri, eczane sahibi ile kalfası ve ilaç mümessillerine yönelik operasyon sonrası devreye giren Soykan, sahte reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ‘112 milyon TL’ zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan isimler için kaleme aldığı yazısında büyük bir manipülasyona imza attı.

Profesör Ayten Erdoğan’ın “muayene parası almadığı için tutuklandığını” iddia edecek kadar ileri giden ve yabancı uyruklu kişilere ilaç satıldığını perdeleyen güdümlü gazeteci Soykan, yazısında, “Yoksul ailelere ilaç yazan profesör vicdan hapse atıldı” ifadelerini kullandı. Gerçekte ise Soykan’ın ve fondaş medyanın “profesör vicdan” diye lanse ettiği Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın “3.5 yaşındaki çocuklara bile kokain etkisi gösteren bir ilacı yasadışı şekilde başka bir hasta üzerine yazarak verdiği” öne sürüldü. Marjinal sol örgütlerin sözcüsü konumundaki Birgün gazetesinde yayınlanan aklama metnine, sosyal medyadan tepki yağarken; teknik takip için hastaneye gizli kamera yerleştirilmesini ve telefonların dinlenmesini ‘suçmuş’ gibi lanse eden Timur Soykan’ın ‘insanlığı mı tutmuş’ eleştirilerine sebep oldu.

Kaynak: Yeniakit