  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Konut seferberliğinde yeni eşik! Bakan Kurum rakamları açıkladı!

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı

CHP’de fırtına büyüyor! Özel’in kapısına dayanan yeni isyan gündemi sarstı!

Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?

Ağca’nın İznik’teki sözleri gündemi sarstı! Papa 14. Leo ile görüşme isteğini böyle açıkladı

Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluğunu, hepsi kabul etti!
Gündem Yargıtay’dan emsal kiracı tahliye kararı: Sözleşme süresi dolmadan dava açılmaz
Gündem

Yargıtay’dan emsal kiracı tahliye kararı: Sözleşme süresi dolmadan dava açılmaz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yargıtay’dan emsal kiracı tahliye kararı: Sözleşme süresi dolmadan dava açılmaz

Ev sahibi, ihtiyacı nedeniyle kiracısını tahliye etmek isteyince dava açtı, ancak Yargıtay kararını bozdu. Emsal karara göre, belirli süreli kira sözleşmelerinde tahliye davası sadece sözleşme süresi sonunda açılabiliyor.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların başında tahliye konusu geliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi 15.08.2020 tarihinde aylık 4.750 TL kira bedeliyle konutunu 5 yıl süre ile kiraya verdi.

3 YIL SONRA TAHLİYE İSTEDİ

Aradan 3 yıl geçtikten sonra ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını tahliye etmek istedi. Kiracı evi tahliye etmek istemeyince 1 Aralık 2023’te tahliye davası açıldı. Dava açıldığında evin kira bedeli 9.000 TL’ydi.

Milliyet'in haberine göre yerel mahkeme ev sahibinin ihtiyacını samimi ve gerçek buldu ve kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı karara itiraz etti ve dava temyize gitti. Yargıtay’dan tahliye konusunda emsal bir karar çıktı.

Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda taraflar arasında 15.08.2020 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinin imzalandığı, yapılan UYAP sorgulama ekranında da ev sahibinin kiraya konu olan taşınmazdan başka bir taşınmazı olmadığı, toplanan delillerle de ihtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: TAHLİYE KARARINI BOZDU

Burada kanun yararına bozma sebebiyle itirazda bulunuldu. Dava temyize gitti. Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.

Bu karara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı kira sözleşmesinin süresi dolmadan davanın açıldığını, bu davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ve kararın kanun yararına bozulması gerektiği noktasında bir karar verdi.

Dosya Yargıtay incelemesi neticesinde içeriğine bakıldığında şu şekilde devam etti: Taraflar arasında 15 Ağustos 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığı ve bu kira sözleşmesinin 5 yıllık bir sözleşme olduğu, davanın ev sahibi tarafından 1 Aralık 2023’te yani sözleşme süresi dolmadan açıldığı tespit edildi. Bu nedenle 09.09.2025 tarihinde Yargıtay mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararını bozdu.

NE ZAMAN DAVA AÇILABİLİR?

Yargıtay’ın verdiği kararda ihtiyaç sebebiyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinde ancak sürenin sonunda açılabileceğinin altı çizildi.

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!
Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Gündem

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23