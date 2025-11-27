Katili bulmak için çocuklarının öldürüldüğü mahalleye taşındılar

Olay, 15 Haziran'da Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla görüşmek için evden çıkan Muhammed Yusuf Keskin, mahalledeki bir grupla çıkan tartışmada kalbine sıkılan tek kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybeden Muhammed Yusuf’un cenazesi Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada; şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmadı. Soruşturma sürerken; ailesi, 2 ay önce olayın meydana geldiği mahalleye taşındı.

İKİ KURŞUN SIKILMIŞ, BİRİ MUHAMMED'İN KALBİNE GELMİŞ!

Anne Sevdet Keskin, "Gece geç saatti, 01.30'du. Biz uyuyorduk. Ani bir telefonla oğlumun vurulduğu haberini aldım. Eşimin arkadaşı aradı, 'Muhammed'i vurmuşlar' dedi. Oğlumu hastaneye götürmüşler ama yolda hayatını kaybetmiş. Başka hiçbir bilgi vermiyorlar. 'Çete olayına girdiği için 4 ayda çözülür' dediler ama 4 ay da geçti 5 ay da geçti; çözülmedi. Telefonunu da verdik, dedik, belki oradan bir bilgi alırlar; 'hemen sonuçlansın' diye. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Bir katil nasıl kaçabilir? O kadar kamera varken, çocuğu sokaktan alıp öbür sokağa götürürken, vurduktan sonra, kaçtıktan sonra hiç mi görülmedi? Dünya kadar kamera vardı o sokakta, kontrol ettik. Çevredeki vatandaşların dediklerine göre katil kaçıp, bir arkadaşının aracına binmiş. Oğlumu öldürenler bulunsun, faili meçhul kalmasın. Katil bulunsun ki başka evlatlar öldürülmesin, başka annelerin yüreği yanmasın. Evimizi de değiştirip buraya taşındık. Belki oğlumun katilleriyle ilgili bir ipucu buluruz diye" dedi.