Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe' ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!
Dünya

Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe' ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!

Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe' ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi. Düzenlenen protestoya yaklaşık 20 bin kişi katıldı. 1 Ocak 2026'da para işleminden avroya geçiş nedeniyle meydana gelen protesto.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da binlerce kişi, hükümetin bütçe tasarısını protesto etmek için parlamento binası önünde toplandı.

Meydana gelen protesto detayları...

Muhalefetteki, Değişime Devam (PP) Partisinin çağrısıyla sokaklara inen binlerce kişi, Parlamento ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetini ve iktidar koalisyonunu protesto ederek sloganlar attı.

Kalabalık, parlamentonun giriş kapılarını çevreleyerek genel oturuma katılan milletvekillerinin binadan çıkmasını engellemeye çalıştı.

Protesto sırasında Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan göstericiler, üçlü koalisyonu oluşturan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (ITN) Partisi ile hükümeti dışarıdan destekleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi-Yeni Başlangıç Partisi aleyhine slogan attı.

Protesto sırasında, ülkenin 1 Ocak 2026'da ulusal para birimi levadan avroya geçişi nedeniyle ilk kez avro olarak hazırlanan bütçenin, eleştiri konusu oldu.

