CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel her fırsatta milli medyayı yargılayacağız nutukları atıyor! Gazeteciyi çürütmek de küfürbazı kollamak da CHP’nin işi

Kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde vatansever gazetecilerin üzerinde zulüm fırtınası estiren ve milli gazeteleri yargılamakla tehdit eden CHP zihniyetinin çirkin yüzü bir kez daha deşifre oldu. “Cumhurbaşkanına tehdit” suçundan yargılanan Youtuber Fatih Altaylı’ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını fırsat bilen seküler azınlık, “Gazetecilere gözdağı veriliyor” yalanını devreye sokarken, CHP zihniyetinin hâkim olduğu dönemlerde müesses nizama ters düşen gazeteciler ile yazarların hapislerde çürütüldüğünü unuttu. 28 Şubat’ın azılı kalemşörlerinden Altaylı’ya verilen cezayı fırsat bilen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir’in yanı sıra CHP’nin arka bahçesi konumundaki Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi basın meslek kuruluşları, “Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik tutukluluk nedeni olmamalıdır” şeklinde beylik laflar ederken, gerçekte ise milli medyanın temsilcileri malum zihniyetin kurbanı oldu.

İSTE KİRLİ SABIKALARI

Necip Fazıl Kısakürek kaleme aldığı eleştirel yazılar sebebiyle 3.5 yıl hapis yattı.

Tek parti diktasının en çok mağdur ettiği isimlerin başında gelen Osman Yüksel Serdengeçti 4 yıl 2 ay hapis yattı.

Aynı dönemlerde Zekeriya ve Sabiha Sertel, H. Cahit Yalçın, Velid Ebuzziye, Ahmet Emin Yalman 4’er yıl, Nihal Atsız 6 yıl, R. Oğuz Türkkan 5 yıl, Z.Velidi Togan 10 yıl, Nazım Hikmet 28 yıl, Ahmet Ağaoğlu 4 yıl, Kemal Tahir 15 yıl hapis yattı.

6 yıl hapis yatan gazeteci Mehmet Ali Tekin cezaevinde genç yaşta vefat etti.

İBDA kurucusu Salih Mirzabeyoğlu da 28 Şubat sürecinde hapislerde çürütüldü.

Aynı dönemde darbeye karşı direnen Akit’in Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Balıbey ile aralarında Hasan Karakaya ve Yaşar Kaplan’ın da olduğu çok sayıda isim nezarethane köşelerinde süründürüldü.

Özgür Özel, masum gazeteci diye lanse edilen terörist Dilşah Ercan haberlerini bahane ederek, “CHP’nin gazetecisi manşeti atanlardan bugün olmazsa yarın takır takır hesap soracağız” tehdidinde bulundu.

Şu sıralar partisi ile sorun yaşayan Gürsel Tekin de CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde, “İlk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır” şeklindeki sözlerle milli medyayı hedef aldı.

EKOSİSTEM ÇÖKÜNCE AÇIĞA ÇIKTI

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Yazar Mehmet Fırat, şunları söyledi: “Fatih Altaylı denilince 28 Şubat siyonist darbesinin postal yalayıcısı bir tetikçi aklıma geliyor. Her fırsatta İslam’a ve Müslümanlara olan nefretini kusan gazeteci görünümündeki bu tetikçi, her zaman fonlandığı mihrak adına algı operasyonu yapmakta öncü rolü oynamıştır. Özellikle Ekosistemin kurmuş olduğu menfaat çarkı çökünce, ki bu sistem Erdoğan’ı indirmek ve İmamoğlu’nu başa getirmek için kurulmuş kökü dışarıda masonik bir örgütlenme ile hareket etmektedir, tetikçi ve kalemşörleri de iyot gibi açığa çıktı. Her zaman halka ve halkın seçtiği milli iradeye höykürmeyi, parmak sallayan ve daha ötesi bunu organize bir şekilde yapan Altaylı’nın aldığı bu ceza yaptıklarının yanında bir hiç sayılır. Zira başta 28 Şubat siyonist cuntanın medya ayağını temsilen yargılanması gerekirdi. Müslüman kadınlara ‘fahişe’ diyebilecek kadar ruhu kirli biridir! Başta Salih Mirzabeyoğlu olmak üzere işkence gören Müslümanlara ‘bu yetmez daha fazlasını yapın, bunların yaşaması hata ‘ diyen bir cellattır. Cinsel fantezi üzerine dövdüğü kadınlara uyguladığı şiddetten dolayı da ceza alması gerekirdi.”

ADALET, KILICINI ÇEKMİŞTİR

Araştırmacı Yazar, Sosyal Bilimci Ercan Şen ise şunları dile getirdi: “Bu ülkeyi babasının malı zanneden lise mezunu şımarık ağa çocuklarına ideal bir örnek olan Fatih Altaylı’nın, gazeteci kisvesi altında ülkeye verdiği zararın haddi hesabı yoktur.Kaldı ki devletimizin Cumhurbaşkanına yaptığı hakaretler bir değil, bin değildir. Bu ülke onların özlemini çektiği; masonların göbek attığı, Amerikan mandacılarının, İsrail severlerin, siyonistlerin çantada keklik zannettiği ülke değil. Bu zanlarından kurtulamayanlar tarihin çöplüğüne terkedilerek unutulmuş olacaklardır. Eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun dahi okuduğu bu dünyayı anlamaktan aciz olan CHP’nin, Altaylı gibi şahısları savunarak varacağı yer, İmamoğlu’nun tarihe kara bir leke olarak kazınan icraatlarıyla aynı çukurda buluşmak olacaktır. Türk devletinin adaleti kılıcını çekmiş haklıyı haksızdan ayırmaya koyulmuştur. CHP’ye ve muadillerine son sözümüz, devletimizin ve ülkemizin zararına çalışmaya devam etmeleri halinde yakın bir zamanda siyaset çöplüğünde yerlerini alacaklarıdır.”

Kaynak: Yeniakit