Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!

Türkiye’den Suriye’ye ikinci el araç sevkiyatında kriz ortaya çıktı. Suriye yönetiminin kararıyla, sistemde kaydı bulunmayan 2023 model ve altı otomobiller gümrük sahasında beklemeye alınırken, araçlar için el konma riski yaşandığı belirtildi. Sorunun çözümü için Ticaret Bakanlığı devreye girerken, taşıt ihracatı ve transit işlemlerde Suriye’nin teyidi olmayan işlem yapılmaması istendi.

2 YAŞ ÜSTÜ GEÇEMİYOR

Son dönemde Suriye’ye kullanılmış otomobil sevkine ilişkin ciddi sorunlar yaşandığı, Suriye Gümrük İdaresi’nin birçok aracı kabul etmediği ve sahada bekleyen araçlar nedeniyle iş akışının aksadığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, Suriye’ye giriş için yalnızca belirli yaş kriterlerini taşıyan ticari nitelikteki araçlara izin verilirken, sistemde kaydı bulunmayan 2023 model ve altı otomobillerin Çobanbey sınır kapısının karşısındaki El Rai Gümrük sahasında bekletildiği ve kayıt ibraz edilmemesi halinde el konulabildiği öğrenildi. Düzenleme kapsamında Şam yönetimi tarafından belirlenmiş 3 bin 500 adet “başlamış işlem” kapsamındaki araç haricinde, iki yaşından büyük araçların sınırdan geçişine izin

Yeni uygulamanın, geçtiğimiz haziran ayı sonunda Suriye tarafından kullanılmış araç ithalatını kapsamlı şekilde sınırlandıran karara dayandığı öğrenilirken, gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı da devreye girdi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bakanlık, uygulamanın Suriye’den teyidini isterken, firmaların mağduriyet yaşamaması ve sınır sahalarında araç birikiminin önlenmesi amacıyla gümrük idarelerinden önlem alınmasını istedi. Buna göre, Suriye’ye çıkış yapmak üzere sınır gümrük idarelerine sevk edilecek kullanılmış araç cinsi tüm eşya için, Suriye mevzuatında belirtilen model yılı, yaş şartı ve kayıt zorunluluğu sevk öncesinde değerlendirilecek. Suriye’nin yeni kayıt sistemine kayıtlı olduğu veya başlamış işlem kapsamında şasi numarası üzerinden teyit edilen araçlar, Suriye makamlarınca verilen kayıt belgesi, şasi numarası tescili, başlamış işlem kayıtları gibi resmi belgelerin ibrazını içeren yazılı teyit olmadan kesinlikle sevk edilmeyecek.

Türk makamları, Suriye makamlarınca uygulanan güncel kısıtlamalara aykırı sevklerden kaynaklanabilecek araç beklemeleri, ilave masraf ve mağduriyetlerin önlenmesine çaba sarfedecek.

TRANSİT SEVKİYATLAR AĞIRLIKTA

Suriye’de yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Güney Kore ve Avrupa başta olmak üzere Suriye’ye transit geçiş ile ikinci el ve sıfır araç ticareti hız kazanmıştı. Türkiye’den giden araçlar da Suriye’ye ulaşmaya başlamıştı. Türkiye üzerinden Suriye’ye giden araçların büyük bölümünü transit taşımacılık kapsamında yapılan sevkiyatların oluşturduğu öğrenildi.