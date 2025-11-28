Brent petrolde son fiyatlar
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 63,06 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Dün en yüksek 62,85 doları gören Brent petrol, günü ise 62,83 dolardan kapatmıştı.
Bugün saat 09.35 itibarıyla Brent petrol, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 0,4 oranında değer kazanarak 63,06 dolara çıktı.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 58,96 dolar olarak kaydedildi.
Fiyatlardaki bu dalgalanmada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimler, OPEC+ grubunda yer alan 8 ülkenin yaklaşan toplantısına dair beklentiler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki tahminler etkili oldu.