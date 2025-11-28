  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?

Ağca’nın İznik’teki sözleri gündemi sarstı! Papa 14. Leo ile görüşme isteğini böyle açıkladı

Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluğunu, hepsi kabul etti!

Hong Kong’daki faciada bilanço ağırlaşıyor!

İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!

Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

28 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

28 Kasım 1115: Deylemî'nin vefatı (Muhaddis ve Tarihçi)
Ekonomi Brent petrolde son fiyatlar
Ekonomi

Brent petrolde son fiyatlar

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Brent petrolde son fiyatlar

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 63,06 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 63,06 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün en yüksek 62,85 doları gören Brent petrol, günü ise 62,83 dolardan kapatmıştı.

Bugün saat 09.35 itibarıyla Brent petrol, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 0,4 oranında değer kazanarak 63,06 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 58,96 dolar olarak kaydedildi.

Fiyatlardaki bu dalgalanmada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimler, OPEC+ grubunda yer alan 8 ülkenin yaklaşan toplantısına dair beklentiler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki tahminler etkili oldu.

Uzmanından kritik uyarı! Altında yeni rekor mu geliyor?
Uzmanından kritik uyarı! Altında yeni rekor mu geliyor?

Ekonomi

Uzmanından kritik uyarı! Altında yeni rekor mu geliyor?

8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi
8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi

Yaşam

8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi

Muratlı’da kaçak işçi operasyonu!
Muratlı’da kaçak işçi operasyonu!

Yerel

Muratlı’da kaçak işçi operasyonu!

209 noktada "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı! 1022 kişi gözaltına alındı
209 noktada "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı! 1022 kişi gözaltına alındı

Yerel

209 noktada "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı! 1022 kişi gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23