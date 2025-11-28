Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Bugüne kadar 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğu 500 bin sosyal konut projesi, dolandırıcıların yeni hedefi oldu.

Erzurum’da Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen 37 kişi, sahte sitelere girince dolandırıcılara bir milyon 223 bin 307 lira kaptırdı.

PEŞPEŞE İSTENEN PARALARI VERİLEN IBAN’A ATTI

Yıldırım Turan (33), “IBAN, TOKİ muhasebe yetkilisi adı ve soyadı diye sisteme yazıp böyle bir düzenek yapmışlar, kandım. Yaklaşık 100 bin lira zararım var” dedi. Ödeme rakamlarının küsuratlı olmasının inandırıcı olduğunu ifade eden Turan, e-Devlet görünümlü sahte siteye girdiğini peşpeşe istenen paraları da verilen IBAN’a gönderdiğini söyledi.

"PROFESYONELLER, ANLAYAMIYORSUNUZ"

Diğer bir mağdur Günay Çiftçi (43) de “Dolandırıcılar gerçekten profesyonel çalışıyor, anlayamıyorsunuz” dedi.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu da “Son zamanlarda TOKİ başvurusunun popüler olması dolayısıyla neredeyse tüm dolandırıcılık sistemi bu alana yönelmiş. Gönderilen kısa mesaj, e-Mail veya diğer dijital iletişim platformları üzerinden yapılacak müracaatlarda, başvurular ‘gov.tr’ uzantılı web siteleri üzerinden yapılmalı” uyarısında bulundu. Bakanlık, 3 Ekim’de yaptığı açıklamayla vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarmıştı.