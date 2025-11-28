CHP’de fırtına büyüyor! Özel’in kapısına dayanan yeni isyan gündemi sarstı!

İlk olarak 10 milletvekili ile başlayan ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 16 eski milletvekili ve 32 eski İstanbul ilçe başkanının ardından bu kez de 22 eski il başkanı bir mektup yazarak Özgür Özel'e seslendi. Aralarında bir önceki dönem Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, eski Antalya İl Başkanı Semih Esen, eski Samsun İl Başkanı Cemil Deveci, eski Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar gibi isimlerin olduğu 22 eski il başkanı, partilerinin tutumuna tepki gösterdi.

'DERHAL ASKIYA ALIN'

Mektupta, "İBB iddianamesinde adı geçen tüm parti üyelerinin, yargılama kesinleşinceye kadar parti üyeliklerinin derhal ve istisnasız şekilde askıya alınması gerekmektedir. Partimizde Genel Başkanlık yapmış kişilere hakaret ve nefret söyleminde bulunanlara disiplin soruşturması yapılmalıdır. Bu karar süreci siyasetin değil hukukun konusu haline getirir, CHP'nin kamu vicdanındaki sarsılmaz yerini yeniden güçlendirir, her türlü şaibe girişimine karşı kesin ve net bir yanıt oluşturur" ifadeleri yer aldı. Mektupta yolsuzluk sanığı İmamoğlu'nun partiden üstün tutulamayacağına vurgu yapılarak, "CHP'nin kişiler üzerine hiçbir kişi, hiçbir makam, hiçbir gerekçe, partimizin 102 yıllık temiz siyaset geleneğinin üzerinde değildir" denildi.

