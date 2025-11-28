Haber Merkezi Giriş Tarihi: Çeşme’de yangın alarmı! Tekneler alevler içinde: Yoğun duman plajı sardı
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı’nda demirli bir teknede çıkan yangın, kısa sürede çevredeki teknelere de yayıldı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Paniğe kapılan tekne sahipleri, alevlerden kaçınmak için teknelerini hızla uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına karadan ve denizden müdahale etti.