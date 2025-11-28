Çeşme’de yangın alarmı! Tekneler alevler içinde: Yoğun duman plajı sardı

  • İSTANBUL
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı’nda demirli bir teknede çıkan yangın, kısa sürede çevredeki teknelere de yayıldı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Paniğe kapılan tekne sahipleri, alevlerden kaçınmak için teknelerini hızla uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına karadan ve denizden müdahale etti.

İzmir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı açıklarında demirli teknelerin bulunduğu bölgede büyük panik yaşandı. Saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir teknede başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı ve çevredeki diğer deniz araçlarına sıçradı.

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı.

Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanların kilometrelerce uzaktan görüldü.

TEKNE SAHİPLERİ TEKNELERİNE KOŞTU Öte yandan plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu. Bölgede çıkan yangının, söndürme çalışmalarına rağmen devam ettiği öğrenildi.

