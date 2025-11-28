  • İSTANBUL
Sahil şeridi karavan parkına döndü vatandaş isyan etti
Yaşam

Sahil şeridi karavan parkına döndü vatandaş isyan etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi boyunca park edilen 700'e yakın karavan, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Karavan sahiplerinin sahili istedikleri gibi kullanmasından şikayet eden mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi boyunca park edilen 700'e yakın karavan, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Sayıları her geçen gün artan karavan kullanıcılarının sahili kirlettikleri öne sürüldü.

Aileleriyle vakit geçiremediklerini belirten mahalle sakinleri, sahili kullanma hakkından mahrum kaldıklarını dile getirdi. Karavan sahiplerinin sahili istedikleri gibi kullanmasından şikayet eden mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Mahalle sakini Ali Öksüz, "Her geçen gün sayısı giderek artan karavanlar yüzünden, halk olarak bizim sahili kullanmamız, sahilde dolaşmamız, piknik yapmamız ciddi şekilde engellendi. Ayrıca karavan kullanıcıları tarafından etrafa çöp atılması, çevrenin kötü kullanılması, her yere araçların konulmasıyla adeta burasını kendi alanlarıymış gibi bir mahalleye çevirdiler.

Buna belediye ve yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor. Karavanların başka bir yerde olması gerekiyor. Halka ait olan bu sahili kullanma hakkından biz şu anda mahrumuz.O yüzden bu konuya kesinlikle el atılması gerekiyor.

Karavanların başka bir yere alınması gerekiyor. Biz bu sahili kullanamıyoruz. Karavan sahipleri buraya bir mahalle kurmuşlar kendi adlarına burayı istedikleri gibi kullanıyorlar. Zaten görüyorsunuz etraf ne kadar kirli ve çöp içinde." dedi.

Öksüz, "Güzelim deniz kenarında ve sahil şeridinde haftasonları gelip masa kurup piknik yapıp çayımızı içemiyoruz. Bu ciddi bir sorun. Her geçen gün buradaki karavan park sistemi artmaktadır. Bunların hiçbiri de ücret ödemiyor ayrıca kamuya da zarardır.

Uzunluğu 2,5 kilometreye yakın bir yerdir. 4-5 karavan varken başladı; şu an karavan sayısının 700'e çıktığı söyleniyor. Kışın daha çok insanlar karavanlarını park etmek için buraya getiriyor. Bunlar bir de sabit karavan; insanlar sürekli karavanlarını buraya bırakıyor.

Deprem önlemi olarak burada tuttukları söyleniyor ama burası deprem açısından en riskli bölgelerden biri. Burasını karavan sahipleri kendileri için bir park alanına çevirdiler. 2,5 kilometrelik sahili vatandaşlar olarak biz rahatlıkla kullanamıyoruz" dedi.

