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Teknoloji Bakan Kacır bizzat sordu: KAAN ne zaman uçacak? En yetkili isimden flaş cevap
Teknoloji

Bakan Kacır bizzat sordu: KAAN ne zaman uçacak? En yetkili isimden flaş cevap

Yeniakit Publisher
2024-01-28 11:11:00 -

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır’ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN’ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” şeklinde cevap verdi.

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Kocael’de gerçekleştirildi.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Öte yandan Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, “Herkes KAAN’ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?” sorusu üzerine Kotil, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” dedi.

Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.
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Yorumlar

Yorumlar

Selamünaleykum, Atalarımız ne güzel söylemiş "Başlanmış iş bitmiş sayılır." RABB'İM İnşallah en yakın zamanda KAAN'ı hem göklerde hemde H.Kuvvetleri envanterinde görmeye nasip eder... Gerçi muhteşem milli şef vaktinde yapılan uçakları ve uçak fabrikalarını kapatmasaydı şimdi uçak sanayii ve bağlı olarak UZAY sanayiinde Dünya'nın sayılı ülkeleri arasında olurduk. Bunada şükür!!! RABB'İM bir daha CHP'ye iktidar yüzü göstermesin İnşaallah...
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