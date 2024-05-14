Bakan Kacır: 52 bin 290 KOBİ'ye 16,8 milyar lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bugün paylaşılan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin çok yönlü bir çalışma olduğunu belirten Kacır, bakanlık ve tüm bağlı kurumlarla bu gösterilen hedeflerin en etkin şekilde gerçekleşmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Kacır, özellikle pakette yer alan taşıt konusunda katkılarının olacağına işaret ederek, "Kamuda Togg kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak bu sürece öncülük etmeye devam edeceğiz. İleriki dönemde yöneticilerimize ve kamudaki tüm mecralarda Togg tercihinin daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e araç tasarrufuna ilişkin bir tekliflerinin olduğunu dile getiren Kacır, "Biz bir kamu araç havuzu programı geliştireceğiz. Tekil araç kullanımından ziyade ortak havuzlardan çok kullanışlı dijital uygulamalar vasıtasıyla kamunun kendi içindeki araçlardan yararlanmasını temin edeceğiz. Böylelikle tasarrufun yanında verimlilik unsuru da öne çıkmış olacak. Öncelikli olmayan harcama ve giderleri azaltarak elde edeceğimiz kaynağı verimli, katma değerli alanlara, yüksek teknolojiye, üretime ve ihracata ayıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu stratejiyle Türkiye'nin istihdamına, üretimine, ihracatına nihayetinde büyüme hikayesine katkı vereceklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

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"Organize sanayi bölgelerinin limanlara bağlanmasına ilişkin altyapı çalışmalarını, buradan tasarruf ettiğimiz kaynaklarla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya yeni bir teknoloji teşvik programı ilan edecek. Türkiye'nin çip teknolojilerinden batarya teknolojilerine tüm yeni nesil teknoloji alanlarında hem milli projelerini hızlandırmaya hem de küresel yatırımları çekmeye yönelik yeni bir yüksek teknoloji yatırım programını Cumhurbaşkanı'mız dünyaya duyurmuş olacak. Böylelikle aslında ekonomi programımızın ana dinamiği çalışıyor olacak."

52 bin 290 KOBİ'ye 16,8 milyar lira destek

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Kacır, konut yapımlarının yanında ekonomik faaliyetlerin de hızlanmasının önemli olduğunu anlattı.

Kacır, bu kapsamda özellikle KOBİ'lere destek olduklarını ifade ederek, "Dünya Bankasından ve Japon Kalkınma Ajansından temin edilen uluslararası kaynaklarla deprem bölgesindeki 52 bin 290 işletmemize aralık ve ocak aylarında yaklaşık 16 milyar 800 milyon lira KOSGEB kaynağı aktardık. 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 3'üncü yıl geri ödenecek şekilde KOBİ'lerimize 750 bin liraya kadar destek olmuş olduk." diye konuştu.