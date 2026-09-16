Bakan Işıkhan'dan Ukrayna açıklaması: 6,6 milyar dolara ulaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ukrayna ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Burada açıklamalar yapan Işıkhan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"6,6 milyar dolara ulaştı"
Bakan Işıkhan, "Ukrayna ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.
Türkiye-Ukrayna ticaret hacminin 2025 itibarıyla 6,6 milyar dolara ulaştığı bilgisi, Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada da yer almıştı.