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Ekonomi Bakan Işıkhan'dan Ukrayna açıklaması: 6,6 milyar dolara ulaştı
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan Ukrayna açıklaması: 6,6 milyar dolara ulaştı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Işıkhan'dan Ukrayna açıklaması: 6,6 milyar dolara ulaştı

Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ukrayna ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada açıklamalar yapan Işıkhan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

"6,6 milyar dolara ulaştı"

 

Bakan Işıkhan, "Ukrayna ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Türkiye-Ukrayna ticaret hacminin 2025 itibarıyla 6,6 milyar dolara ulaştığı bilgisi, Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada da yer almıştı.

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