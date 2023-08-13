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Ekonomi Bakan Işıkhan emekli maaşı artışı için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Işıkhan emekli maaşı artışı için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-13 01:38:00 -
Bakan Işıkhan emekli maaşı artışı için tarih verdi

Emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş artışları için gerekenin yapılacağını açıklayarak tarih verdi.

Meclis’ten geçerek yasalaşan emekli maaşı zammının ardından milyonlarca emeklinin gözü yapılacak iyileştirilmelere çevrildi.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret verdiği maaş iyileştirmeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi.

Bakan Vedat Işıkhan bugün Çorum’da bir takım ziyaretlerde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çorum Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Emeklilerin sorunlarını dinledi

Vedat Işıkhan, Çorum sokaklarında yürürken, bir vatandaş, emeklinin sorunlarından bahsetti.

"Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak"

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah." dedi.

"Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz"

Işıkhan, diğer vatandaşlara da "Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz." dedi.

"Gözler ekim ayında"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu açıklamaların ardından gözler ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi.

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