Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'lı mevkidaşı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, El-Şamari ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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