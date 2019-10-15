Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'lı mevkidaşı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.15 Ekim 2019 Salı 20:35
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, El-Şamari ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
YORUM YAZ