Bakan Hulusi Akar'dan "asker uğurlama" açıklaması

Son yıllarda Türk savunma sanayiinde önemli atılımlar yaşandığını aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nin envanteri artık yerli ve milli silahlarla ve mühimmatla oluşmaya başladı. Dost ve müttefik ülkelere önemli ihracatlar yapıldı" dedi.

Devletin yerli ve milli üretim konusunda her türlü gayreti gösterdiğine dikkat çeken Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde silah, mühimmat, araç üretmenin ötesinde o silah, araç ve mühimmatın tekniğini, teknolojisini üretmeye başladık. Millilik ve yerlilik buradan başlıyor. Düne kadar özellikle yabancı ülkelerle yaptığımız konuşmalarda birinci gündem maddesi olan, 'paramızla şunu verin, bunu verin' diye kuyrukta beklediğimiz olaylar, şu anda bizim ihraç ürünümüz oldu" diye konuştu.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 70'lere kadar ulaştığını belirten Akar bunun yeterli olmadığını ve halen daha yapılması gereken işler olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Kovid-19 ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını hatırlatan Akar, merkezde doktor, eczacı ve kimyacıları bir araya getirdiklerini ifade ederek, bu heyetin ilk günden itibaren yoğun şekilde çalıştığını, alınması gereken tedbirlerin belirlendiğini dile getirdi.

Alınan tüm tedbirlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde eksiksiz bir şekilde uygulandığını kaydeden Akar şu ana kadar 500 binden fazla test yaptıklarını sözlerine ekledi.

Özellikle operasyon bölgelerinde, gemilerde, Hava Kuvvetleri filolarında koronavirüs vakası olmaması için azami gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Akar, "Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Bunun için de aldığımız sıkı, katı tedbirleri aksaksız, eksiksiz uygulamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Asker uğurlamaları

Asker uğurlamalarını yakından takip ettiklerini belirten Bakan Akar şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, askere gelmeden önce böyle bir eyleme girmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunuyorlar. Sadece kendi hayatlarını değil, silah arkadaşlarının hayatını da tehlikeye sokacaklarını kendilerine anlatıyoruz. Askerin kutlamasının operasyonlar, eğitim, tatbikatlar olduğunu, kutlamaların oralarda yapılacağı izah ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı, inşallah bundan sonra da olmayacak"

"Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz"

Askere alınacak gençlere PCR testi yaptırdıklarını hatırlatan Akar, "Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz, erteliyoruz, bedelliler dahil. Bu şekilde Silahlı Kuvvetler bünyesine, kışlalara herhangi pozitif kişi girmemesi için çalışıyoruz" dedi.

Celp dönemlerinde yapılan test sayılarını paylaşan Akar, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, Ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı. Bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi." diye konuştu.