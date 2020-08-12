  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:21:00 -
Bakan Hulusi Akar ve komutanlar Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan'a gitti.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki programları kapsamında, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans şirketi resmen duyurdu: Altın daha da yükselecek!
Ekonomi

Ünlü finans şirketi resmen duyurdu: Altın daha da yükselecek!

Londra merkezli CrossBorder Capital, altın fiyatlarının reel faizlerden değil, küresel likiditedeki değişikliklerden yön bulduğunu belirtere..
Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti
Ekonomi

Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti

Dün Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasıyla 435 TL'ye kadar gerileyen gram altın sabah saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Gra..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı