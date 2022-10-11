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Siyaset Bakan Hulusi Akar Brüksel'e gidecek!
Siyaset

Bakan Hulusi Akar Brüksel'e gidecek!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 20:41:00 - 2022-10-11 20:42:52
Bakan Hulusi Akar Brüksel'e gidecek!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak Bakan Akar, iki gün süresince NATO Karargahı'nda çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakan Akar'ın bir araya gelmesi planlanan isimler arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de olduğu öğrenildi.

Akar'ın görüşmelerinde savunma ve güvenlik konuları ile NATO konularını ele alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümü ve süreçteki diplomatik çabalarına yönelik vurgu yapması bekleniyor.

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